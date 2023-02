Pies Misiek. źródło: KPP Białogard Pies Misiek. źródło: KPP Białogard

Był pies, który jeździł koleją, a w Białogardzie jest pies, który chciał jechać autobusem. Do niecodziennej interwencji doszło przy ul. 1 Maja.

Na numer alarmowy zadzwonił kierowca autobusu, który poprosił o przyjazd policji. Powodem był duży pies, który wsiadł do pojazdu, i nie chciał go opuścić.



Nie był agresywny, ale żadne prośby nie pomagały - zwierzę nie zamierzało wysiąść. Na pomoc przyjechali pracownicy białogardzkiego Schroniska dla Zwierząt SOS w Klępinie. Misiek - bo tak nazywa się pies - był im znany.



Na ich prośbę zareagował i opuścił autobus. Bezpiecznie trafił do swojego obecnego domu.