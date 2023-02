Pijany w Goleniowie. Do Londynu poleci innym razem

Po nocy spędzonej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych mężczyźnie postawiono zarzut znieważenia funkcjonariusza Straży Granicznej. Fot. MOSG

Nie został wpuszczony do samolotu, który miał lecieć z Goleniowa do Londynu - musieli interweniować funkcjonariusze Straży Granicznej w Szczecinie. To 47-latek. Do zdarzenia doszło 30 stycznia.

Próby uspokojenia mieszkańca województwa zachodniopomorskiego nic nie dały; podczas rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna stawał się coraz bardziej agresywny, zaczął im ubliżać.



Strażnicy graniczni siłą doprowadzili go do pomieszczeń służbowych, gdzie zbadali go alkomatem. Miał przeszło 2,5 promila alkoholu.



Po nocy spędzonej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych mężczyźnie postawiono zarzut znieważenia funkcjonariusza Straży Granicznej. 47-latek przyznał się do popełnienia czynu i dobrowolnie poddał się karze grzywny.