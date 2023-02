Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Uwaga mieszkańcy Wielgowa. Wykonawca prac na ul. Bryczkowskiego przesunął termin ukończenia robót na 13. lutego.

Oznacza to, że autobusy 73 i 93 nie będą kursować do przystanku Wielgowo Borsucza przynajmniej jeszcze do połowy lutego - informuje ZDiTM.