Cracking na Wielkopolskiej, czyli układanie wodociągu bez koparki [ZDJĘCIA]

Bez wykopów i problemów dla kierowców - tak przebudowywany jest wodociąg w centrum miasta. Nową metodę stosuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Przebudowa trwa na ulicy Wielkopolskiej. Wymieniana jest tam stara i awaryjna sieć. Znajduje się 1,5 metra pod chodnikiem.



Nowością jest to, że prace odbywają się bez wykopów. Pracownicy ZWiK stosują metodę crackingu. Pod ziemią, w sposób najmniej uciążliwy dla pieszych, kierowców i mieszkańców, "przeciskany" jest 250-metrowy odcinek nowego wodociągu. Specjalna głowica metr za metrem niszczy starą sieć wodociągową, a w jej miejsce wprowadza nową.



Dzięki temu na budowie nie jest potrzebny ciężki sprzęt, nie potrzeba rozkopywać ulic, nie dochodzi także do uszkadzania korzeni drzew.



Wodociąg przebudowywany jest na ulicy Wielkopolskiej, na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Śląskiej. Na czas kruszenia starego wodociągu wykonano zastępcze przyłącza wodociągowe, które ułożone zostały na trawnikach wzdłuż budynków mieszkalnych.



Są ocieplone, dzięki czemu woda nie zamarznie i bez przerw dopływać będzie do kranów mieszkańców ul. Wielkopolskiej.



Wymiana wodociągu poprzedzi realizację zadania w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Spacerowy Szczecin - Zachwycająca ul. Wielkopolska".