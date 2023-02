źródło: https://pixabay.com/pl/5497194/Anestiev/CC0 - domena publiczna

Uwaga na silny wiatr w regionie - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na terenie naszego województwa porywy mogą sięgać tej nocy do 80 km na godz. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 85 proc. Wichury możemy się spodziewać

w środę od godz. 23 do czwartku do godz. 8.