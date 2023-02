Czego obawiają się radni w regionie? Są wyniki badania [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jakie są nastroje społeczne, czego się najbardziej obawiamy i co wpływa na nasze codzienne życie? Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zapytali o to radnych Szczecina, Koszalina i Świnoujścia.

Na pierwszych miejscach wymieniali problemy ze starzeniem się społeczeństwa czy rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych.



- Radni są przedstawicielami lokalnych społeczności - tłumaczy szef zespołu, politolog profesor Maciej Drzonek. - Badanie dotyczyło wielu aspektów życia. Pytaliśmy na przykład, kto zapewni bezpieczeństwo Polsce. Wynika, że podmiotem, w którym upatrujemy, czy radni upatrują bezpieczeństwo jest Pakt Północnoatlantycki, czyli NATO. Na drugim miejscu wymieniono Stany Zjednoczone, a na ostatnim miejscu w skali od 0,0 do 6,0 - 0,25 to było wskazanie na Niemcy.



Doktor Bartosz Mazurkiewicz mówi, że podzielili badania na kilka obszarów. W sferze ekonomicznej rosną obawy związane z kosztami życia, a ogólnie radni wskazywali na trzy zagrożenia.



- Zapaść demograficzna, starzenie się społeczeństwa, rozprzestrzenianie się jakiejś choroby zakaźnej, epidemia. To było zagrożenie numer dwa. I trzecie zagrożenie to atak cybernetyczny zagrażający działaniu państwa.



Zespół Res Publica wysłał ankiety do wszystkich radnych z trzech miast na prawach powiatu w naszym województwie. Odpowiedziała jedna czwarta, co pokrywa się z obserwacjami naukowców, według których w samorządach największą aktywność przejawia właśnie jedna czwarta radnych.