Zabytkowy jacht z Trzebieży przejdzie remont. Potrzeba funduszy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Kamila Kozioł. Realizacja i montaż Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ma 18 metrów długości, jest zbudowany ze stali i nazywa się "Śmiały" - mowa o remontowanym w Trzebieży jachcie, na którym w latach 60. ubiegłego wieku zrealizowano wyprawę dookoła Ameryki Południowej.

Zanim jednostka wróci na wodę, czeka ją remont.



- Plany były oczywiście takie, żeby go w dosyć szybkim tempie wyremontować, bo był planowany na 2-3 lata. I powtórzyć historyczny rejs dookoła Ameryki Południowej - mówi Anna Petrykowska, prezes Fundacji Klasyczne Jachty.



Większość prac jeszcze przed nami - mówi Marcin Wągiel z Fundacji.



- Lada dzień będziemy kupować materiał na pierwsze prace, czyli stalową blachę, gdzieś 3,5 tony. Jak kadłub będzie ogarnięty, czyli wymienimy poszycie, które tego wymaga, jakieś wręgi, denniki i inne elementy konstrukcji, które po prostu zeżarła korozja, wtedy zabezpieczymy to antykorozyjnymi farbami i będziemy mogli przejść do następnych etapów - mówi Wągiel.



Fundacja szuka sponsorów na remont. Koszt oszacowano na blisko 800 tysięcy złotych.



Fundacja Klasyczne Jachty powstała z myślą o ochronie zabytkowych historycznych jachtów, jako dóbr kultury i zabytków techniki. Pod opieką fundacji znajduje się kilka jednostek.