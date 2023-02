Stargard wyburzy zrujnowane kamienice

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Budynki numer 12 i 14 przy ulicy Chrobrego w Stargardzie wraz z działkami miały być sprzedane, nie znalazł się jednak chętny.

Zdecydowaliśmy, że sami wyburzymy kamienice i przeprowadzimy badania, aby potem sprzedamy same działki. Liczymy, że wtedy ktoś się zainteresuje kupnem - mówi Natalia Czajkowska-Rzeszut, wiceprezes Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.



- Jak przy każdej inwestycji, która wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych, skala niewiadomych związanych z badaniem gruntu, co może kryć się w ziemi oraz czasem, który jest wymagany, żeby te prace przeprowadzić, jest dość istotna. Stąd taka decyzja - mówi Czajkowska-Rzeszut.



Stargard ma już doświadczenie w tego typu działaniach. W 2021 roku oddano do użytku pierwszą odnowioną kamienicę.



- Podobne działania podejmowaliśmy przy rewitalizacji kamienicy przy Chrobrego 21. w której obecnie funkcjonuje Stargardzkie Centrum Nauki "Filary" - mówi wiceprezes STBS.



W 2011 roku w przyległej do budynków kamienicy przy ul. Chrobrego 16 wybuchł pożar, która w 2016 r. została rozebrana. Natomiast w dwóch pozostałych kamienicach pożar wybuchł we wrześniu zeszłego roku.



Według planu, wszystkie dokumenty potrzebne do rozpoczęcia prac mają być zebrane w tym roku, a w tym miejscu powstaną budynki mieszkalne.