Lipa z terminem. Inwestycja w Kołobrzegu z opóźnieniem

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Miasto musi chronić drzewa, ale tym samym zakończy dużą inwestycję drogową z opóźnieniem - mowa o przebudowie ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu.

Chodzi o liczący blisko kilometr odcinek głównej drogi w kołobrzeskiej dzielnicy uzdrowiskowej. Od sierpnia ubiegłego roku trwa tam wymiana nawierzchni jezdni i chodników, ale i przenoszenie ciepłociągu.



Zgodnie z decyzją starostwa powiatowego, miasto nie może wyciąć blisko 80 kilkudziesięcioletnich lip, o co wnioskował magistrat. Aby je ochronić, wykonawca musi realizować część prac ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu.



Wpłynie to na opóźnienie w realizacji inwestycji - mówi Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu.



- Planowaliśmy zakończyć całą inwestycję przed sezonem letnim. Teraz już wiemy, że najprawdopodobniej nie będzie to możliwe. Nie jesteśmy w stanie oszacować o ile te prace nam się wydłużą. Gdy wykonawca rozpocznie prace na kolejnym odcinku, będziemy mogli go oszacować - mówi Kujaczyński.



Dotychczas żadne z drzew nie zostało uszkodzone. Po zakończeniu prac miasto będzie jednak zobowiązane do przeprowadzenia badania kondycji drzewostanu.



Cała inwestycja warta jest blisko 19 milionów złotych, z czego 13 mln zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu.