Zamieszanie o śmieci, część mieszkańców protestuje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zamieszanie o śmieci w gminie Dobra. Od 1 stycznia obowiązują tam wyższe stawki, a odpady wywożone są rzadziej. Część mieszkańców protestuje.

Opłatę nalicza się od metra sześciennego zużytej wody - w ubiegłym roku było to 7 zł za metr, teraz jest 12. Do tego np. odpady zmieszane wywożone są już nie raz w tygodniu, ale co dwa tygodnie.



- Pod petycją przeciwko zmianom podpisało się kilkuset mieszkańców podszczecińskiego Bezrzecza, Mierzyna czy Dołuj - mówił radny gminy z Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra Paweł Malinowski. - Ani tej zmiany nie chcieli mieszkańcy, ani nie ma to uzasadnienia ekonomicznego. Ta decyzja powinna być wycofana.



Gmina rozważa zmiany, by np. zwiększyć częstotliwość wywozu. - To radni zaakceptowali nowe stawki i zasady - tłumaczyła w środę w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" wójt Dobrej Teresa Dera. - Cały czas prowadzimy rozmowy i obecnie wystąpiliśmy do firmy o podanie nam nowej kalkulacji i nowej wartości, jaka by była, gdyby śmieci były odbierane co tydzień. Złożyłam pismo i czekam na odpowiedź.



Przedstawiciele firmy, która odpowiada za wywóz tłumaczą, że zwiększenie częstotliwości nie spowoduje dużego wzrostu kosztów. Dotychczasowe zasady będą obowiązywać co najmniej do końca marca.