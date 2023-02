Dzieci z terenów popegeerowskich z nowymi komputerami [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Dzieci ze wsi Grzędzice w gminie Stargard nie będą musiały się już martwić o dostęp do komputera.

Ponad 100 laptopów trafiło w ich ręce w ramach rządowego projektu wsparcia rodzin dzieci z terenów popegeerowskich. Komputery otrzymali uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali w PGR-ach.



Jak podkreśla jedna z mam, w rodzinach wielodzietnych nie będzie już walki o komputer. - Mieliśmy jeden, ale był już trochę zepsuty. Dzieci musiały się dzielić - przyznaje.



- Przede wszystkim potrzebny jest do nauki, jakieś prezentacje na studia, notatki, Do nauki, np, Word, Excel, Correl - mówi młodzież.



- Komputer dla dzieci jest encyklopedią wiedzy - podkreśla Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. - Laptopy, komputery, tablety to instrumenty do zdobywania wiedzy, edukacji. To jest wymiar tego programu i wypada przypomnieć, że to program rządowy,



W całym województwie w ramach grantów PGR, zostało zakupionych 28 tysięcy laptopów za prawie 78 milionów złotych.