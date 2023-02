Pirat drogowy próbował potrącić policjanta. Jest wyrok

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

5 lat pozbawienia wolności i 25 tysięcy złotych kary - taki wyrok usłyszał pirat drogowy ze Szczecina.

Sąd skazał 29-latka, który złamał wiele przepisów ruch drogowego. mi.in. przekroczył dopuszczalną prędkość, wjechał na czerwonym świetle na przejście dla pieszych, zmieniał nieprzepisowo pas jazdy. Do tego uciekał przed policją, chciał potrącić funkcjonariusza i był agresywny.



Jak się okazało 29-latek prowadził samochód bez uprawnień, był też pod znacznym wpływem środków odurzających. Mężczyzna był już wcześniej karany.



Teraz trafi do więzienia na 5 lat, do tego ma 12 letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.