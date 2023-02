Historia i Biologia na US łączą siły

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uczelnia powołała Międzyinstytutową Pracownie Badań Archeogenetycznych.

Zespół ma przybliżyć historię Pomorza Zachodniego. W jaki sposób? Między innymi przez badania nad DNA.



Biolodzy będą pracować w laboratorium, a materiał do analiz będą pozyskiwać studenci i naukowcy w ramach prac wykopaliskowych prowadzonych przez m.in. Katedrę Archeologii - mówiła, w audycji "Radio Szczecin na Wieczór", wykładowca Barbara Wąsowicz.



- Jeżeli chodzi o potencjał, to poznanie przeszłości. Czyste poznanie tego, kim byli ludzie - skąd pochodzili i jak migrowali. Jest jednak w tym coś więcej, choćby paleogenomika, związana z różnymi patogenami ludzkimi, tym jak się one zmieniały, mutowały. Jest to temat na czasie i może dużo wnieść także do współczesnej medycyny - tłumaczyła Wąsowicz.



Naukowcy i studenci z uniwersytetu badali m.in. XVII-wieczne krypty w Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie.