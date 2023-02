Piątek - rolnicze protesty na drogach. Będą utrudnienia [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Koszty rosną, ceny sprzedaży maleją, a sytuację komplikuje biurokracja - rolnicy skarżą się na coraz gorszą kondycję branży i zapowiadają protest.

Przez niektóre drogi regionu przejadą w piątek kolumny maszyn rolnych. Utrudnień można się spodziewać m.in. w okolicach Krzęcina, Recza i Goleniowa, a największy przejazd ruszy ok. godz. 12 przez krajową "dziesiątkę". Może tam pojawić się nawet 100 ciągników.



Pojawiło się bardzo wiele problemów przez ostatnie miesiące - przede wszystkim zboże z Ukrainy, które miało trafić do innych krajów, a zostało w Polsce - wyjaśnia Edward Kosmal z rolniczej Solidarności w regionie. Ceny pszenicy spadają, a nawozów - wciąż są zbyt wysokie.



- Pszenica miała przejechać przez Polskę, trafić do portów Unii Europejskiej i zostać wywieziona do krajów trzecich. Tak się nie stało. Ceny spadły, a z drugiej strony zakupiliśmy nawozy po wysokich cenach. Sytuacja jest tragiczna - ocenił Kosmal.



Rolnicy domagają się przede wszystkim negocjacji z rządem.



- Chcemy, żeby rząd zaczął z nami poważnie rozmawiać. Bez pomocy Państwa możemy sobie nie poradzić. To, co wygospodarzyliśmy - możemy utracić. Dlatego wychodzimy w piątek na drogi - zapowiedział Stanisław Barna z Solidarności.



Organizatorzy zapowiadają, że to może nie być ostatnia akcja w najbliższym czasie. Jak dodają - wszystko zależy od odpowiedzi rządu.



Pierwsze utrudnienia mogą pojawić się na drogach ok. godz. 9.