Zwierzęta trafiły już do nowego budynku schroniska [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zwierzęta ze szczecińskiego schroniska trafiły już do nowego obiektu przy ulicy Południowej. Na dzisiaj jest tam 45 psów i 5 kotów.

Zwierzęta przez dwa dni były przewożone do nowej siedziby ze starego schroniska przy al. Wojska Polskiego. Psy trafią do pojedynczych, ogrzewanych boksów, koty natomiast są w urządzonym już domu kota, gdzie mają do dyspozycji drapaki i zabawki.



Przewiezienie zwierząt nie oznacza końca przeprowadzki, dalej trwa urządzanie pomieszczeń i ustawianie mebli, działa już natomiast sala operacyjna. Obiekt przy Południowej może pomieścić 80 psów i 60 kotów.