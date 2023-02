2 minuty - tyle zajmie przejazd tunelem pod Świną [ZDJĘCIA]

Inwestycja zostanie oddana do użytku jeszcze przed wakacjami. Tym samym nie trzeba będzie już czekać w kolejce na prom. W tunelu będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h.

A kto nie będzie go przestrzegał, może spodziewać się mandatu, mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. - Do końca lutego rozstrzygamy przetarg na odcinkowy pomiar prędkości. Uznaliśmy, że to jest jedyny sposób, który poskromi zapędy niektórym kierowców, nieprzestrzegających ograniczenia prędkości w tunelu.Obecnie na budowie układany jest asfalt i testowane są instalacje potrzebne do obsługi tunelu. Wszystko powinno być gotowe na czas, mówi inżynier nadzorujący budowę tunelu Jacek Król z firmy. - Są wykonywane wszystkie instalacje, trasy kablowe, końcowe urządzenia, montowane oświetlenie, systemy bezpieczeństwa. To wszystko jest w tej chwili podłączane i doprowadzane do budynku BCO, na zewnątrz, skąd będzie się odbywała cała kontrola.Budowa tunelu kosztuje ponad 900 mln zł, z czego przeszło 775 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.O pieniądze do Unii wnioskował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Resztę dokłada z własnego budżetu miasto Świnoujście.