"Chciałem pokazać ustrój totalitarny jako też pewien aspekt nowoczesności" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Tak mówił o swojej najnowszej publikacji profesor Grzegorz Kucharczyk. Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego zorganizowała w czwartek spotkanie z profesorem, który napisał książkę pt. III Rzesza Nowoczesność i Nienawiść.

- Sama ideologia rościła sobie prawo do nowoczesności. Rasizm uważano za nowoczesność, a eugenikę za naukowość. Rozbudowa sieci autostrad w Niemczech, troska o zdrową żywność czy ekologię, to do dziś są aspekty związane z nowoczesnością - mówi Kucharczyk.



Dziś Niemcy twierdzą, że mają już przezwyciężanie przeszłości za sobą, ale ich stosunek do reparacji pokazuje, że jeszcze wszystko jest przed nimi - zaznaczył profesor Grzegorz Kucharski.



- To ciekawe zjawisko, bo rozstawanie się Niemców po II Wojnie Światowej z pamięcią o nazizmie, to była długa historia. Jeszcze na początku lat 60. badania opinii publiczne w Niemczech zachodnich wskazywały, że stara cześć respondentów uważała socjalizm za dobry program, tyle że w złym wykonaniu - dodaje Kucharczyk.



To wynika z marnego stanu edukacji w Niemczech w zakresie historii najnowszej, w której mówi się o Holokauście, a nie wspomina się o ludobójstwie Polaków począwszy od 1939 roku - zaznaczył profesor Grzegorz Kucharczyk.