Podróżnik zza biurka - tajemnice książek Alfreda Szklarskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jego książki osiągnęły nakład 10 milionów egzemplarzy. Kształtował wyobraźnię młodych Polaków - Alfred Szklarski autor książek o Tomku Wilmowskim. Do dziś nie było jego żadnej biografii, mówi autor książki o Alfredzie Szklarskim - Jarosław Molenda.

- Te jego książki są niebywale wiarygodne. Spotkałem się z wypowiedziami ludzi, którzy wzięli niektóre tomy, pojechali w świat, w miejsca przez niego opisywane, to wszystko się co do joty zgadza, a on tam nie był. Pisał wszystkie powieści zza biurka.



Po wojnie za pisanie do niemieckich gazet w czasach okupacji trafił do więzienia.



- Trzeba od razu zastrzec, że Pan Szklarski, nie zrobił żadnej propagandy, nie współpracował stricte z okupantem, nie działał na szkodę państwa polskiego. On do tych gazet dawał swoje teksty przygodowe, pół-erotyczne nawet. Po wojnie mu to wywleczono, a fakt że był jednym z płodniejszych autorów tych gadzinówek - otrzymał wyrok ośmiu lat więzienia, z czego odsiedział pięć.



Dziś w "Przystanku Historia" odbyła się promocja książki Alfred Szklarski sprzedawca marzeń, którą zorganizował Instytut Pamięci Narodowej. Saga o Tomku liczyła osiem książek jego autorstwa, dwie napisano po śmierci na podstawie notatek.