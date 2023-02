To już 12. edycja "Koduj z Gigantami". Można się już zapisywać na lutowe zajęcia.

W Szczecinie spotkania będą się odbywać przy al. Piastów 1. W trakcie warsztatów nauczycie się m.in. programować w języku Scratch oraz poznacie środowiska takie jak: Minecraft Education Edition, Python, C#, C++ oraz App Inventor.Spotkania kierowane są do najmłodszych dzieci, ale również do nastolatków. Zgłoszenia i więcej szczegółów na stronie giganci.kodujzgigantami.pl