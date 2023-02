Najwyższa liczba zdarzeń w ponad 30-letniej historii straży pożarnej w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 33 tysiące interwencji, a także akcje specjalne. Pomoc uchodźcom z Ukrainy, katastrofa ekologiczna na Odrze, usuwanie skutków orkanu Nadia, czy gaszenie pożarów we Francji - zachodniopomorska Państwowa Straż Pożarna podsumowuje 2022 rok.

To był trudny i wymagający rok dla zachodniopomorskiej straży pożarnej - mówi nadbrygadier Jarosław Tomczyk, zachodniopomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.



- To była najwyższa liczba zdarzeń odnotowanych w ponad 30-letniej historii Państwowej Straży Pożarnej na ziemi zachodniopomorskiej. To jest wzrost o ponad 26% w stosunku do roku 2021 - mówi Tomczyk.



Za trudną służbę podziękował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Paweł Szefernaker.



- Obowiązkiem polskiego rządu, jest zapewnić jak najlepsze warunki pracy funkcjonariuszom. Ostatnich 7 lat to średnio ok. 3000 zł podwyżki brutto dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej - mówił Szefernaker.



W zachodniopomorskiej straży pożarnej służy ponad 1500 strażaków.