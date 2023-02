Będą podwyżki dla motorniczych i kierowców autobusów miejskich

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pracownicy szczecińskiej komunikacji miejskiej będą więcej zarabiać.

W spółce Tramwaje Szczecińskie podwyżka wyniesie 500 zł brutto i będzie wypłacona w lutym, wraz z pensją za styczeń - poinformowała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka spółki Hanna Pieczyńska.



- Dyskusje toczyły się, także sprawdzanie możliwości finansowych miasta i spółek. Dla spółki Tramwaje Szczecińskie od 1 stycznia wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na etacie, w tym motorniczych, wzrośnie o kwotę 500 złotych brutto - mówiła Pieczyńska.



W Tramwajach Szczecińskich zatrudnionych jest ponad 180 motorniczych, a wolnych etatów jest ok. 30. Średnia płaca bez dodatków do tej pory wynosiła tam ok. 5300 zł brutto.



Podwyżki dostaną też m.in. kierowcy spółek autobusowych, między 500 a niecałe 700 zł zł brutto.