Okradali seniorów. Wpadli na szczecińskim osiedlu

Okradali seniorów i wpadli - trzy osoby zatrzymali policjanci z Gryfic. 63-letni mężczyzna i dwie kobiety w wieku 43 i 49 lat podejrzani są o dokonywanie szeregu kradzieży i kradzieży z włamaniem.

Swoją przestępczą działalność prowadzili m.in. na terenie Gryfic, Kołobrzegu, Goleniowa i Szczecina. Scenariusz działania był zawsze taki sam: do mieszkania starszej osoby, która z reguły mieszkała sama, pukał mężczyzna lub kobieta, prosząc o reklamówkę na ubrania, które miały być przekazane dla nieobecnej sąsiadki lub sąsiada.



Sprawcy, wykorzystując życzliwość seniora, wchodzili do mieszkania, odwracali uwagę ofiary stwarzając doskonałe warunki dla wspólnika, który w tym momencie kradł pieniądze ukryte w mieszkaniu. Pokrzywdzeni stracili około 100 tysięcy złotych.



Złodzieje wpadli na terenie jednego z osiedli w Szczecinie. Trafili do policyjnego aresztu. Grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone, że przestępczy proceder mógł być prowadzony na terenie całego kraju.