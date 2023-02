Inwestycja powstaje w Wardyniu Górnym, w gminie Połczyn-Zdrój. Składowisko znacząco wpłynie na ograniczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów.

Pojemność składowiska wynosić będzie 130 tysięcy metrów sześciennych. Wszystko ma być gotowe we wrześniu tego roku.



Koszt to ponad 6,5 miliona złotych. W większość to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Udzielono je w formie pożyczki z 15-letnim terminem spłaty.