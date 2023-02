"PiS realizuje konsekwentnie swój program"

Tak mówił w sobotę na konferencji "Rozwój Koszalina i powiatu koszalińskiego szansą dla całego regionu" Joachim Brudziński. Polityka gospodarcza państwa powinna służyć do celów ogólnospołecznych, mówił europoseł.

- Tutaj na Pomorzu Zachodnim, środkowym, ziemi koszalińskiej na początku lat 90. w sposób szczególny doświadczyliśmy tego barbarzyństwa, jakim była reforma Balcerowicza. Miało to wymiar nie tylko ekonomiczny, ale też kulturowy. Wielu z Państwa pamięta przemysł pogardy, który rozpoczął się wobec ludzi pozostawionych w skutek tego eksperymentu Balcerowicza.Plan Balcerowicza to program reform gospodarczo-ustrojowych, który miał na celuodejście od gospodarki scentralizowanej i przejście do gospodarki rynkowej.Jego realizacja rozpoczęła się w 1990 r. Skutkiem jego wdrożenia było obniżenie inflacji i deficytu budżetowego z jednoczesnym zwiększeniem się bezrobocia i pogorszeniem się sytuacji materialnej biedniejszej części społeczeństwa.