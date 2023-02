Trwają prace na budowie S10

Trwają badania gruntu, wkrótce powstanie koncepcja programowa inwestycji. Specjaliści pracują na budowie drogi S10.

Ekspresówka połączy Stargard i Piłę. Zapewni szybszy dojazd do Warszawy, dzięki jej budowie obwodnice w naszym województwie zyskają: Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec.



Badania gruntu są konieczne, by uzyskać decyzję środowiskową dla inwestycji i móc rozpocząć prace.



Umowy na badanie gruntów i zaprojektowanie drogi podpisano z firmami rok temu. Koszt tego etapu prac to ponad 30 milionów złotych.