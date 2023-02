Burmistrz zawiesił wypłatę dotacji dla klubów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kluby sportowe z Goleniowa bez dotacji. To, jak zostały one przyznane, sprawdzi najpierw Regionalna Izba Obrachunkowa.

To po zawiadomieniu od radnego Roberta Kuszyńskiego, który ma wątpliwości, co do procedury przyznawania dotacji. Zapowiedział, że sprawę skieruje do RIO. Po jego wniosku burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz zawiesił wypłatę środków.



Chodzi w sumie o milion złotych. Pieniądze miały trafić do wszystkich klubów sportowych.

Między innymi do UKS Barnim Goleniów, MKS INA Goleniów i SSW „Taurus” Goleniów.