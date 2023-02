Nowy eksponat w Forcie Gerharda [WIDEO]

Służył do komunikacji na torpedowcach - nowy eksponat trafił do Fortu Gerharda w Świnoujściu. To telegraf maszynowy. Pochodzi najprawdopodobniej z niemieckiego torpedowca.





Telegraf wyprodukowała firma E.Sckell, która funkcjonowała od 1904 do 1943 roku w Szczecinie i produkowała także busole i urządzenia optyczne.



To prawie 80 kilogramów mosiądzu. - Taki telegraf stał na mostku kapitańskim i był połączony systemem łańcuszków z odbiorników w maszynowni. Pierwszy oficer po wydaniu komendy przez kapitana, za pomocą tego urządzenia, przekazywał komendę na dół do maszynowni. Ta potwierdzała, że zrozumiała komunikat. W ten sposób komunikacja między mostkiem kapitańskim a maszynownią była stuprocentowa i gwarantowała szybkie wykonywanie wszystkich komend - mówi Piotr Piwowarczyk z fortu.