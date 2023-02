Chorzy z gminy Wolin z lepszym dostępem do badań serca. Władze gminy kupiły sprzęt medyczny, który przekazały przychodniom.

Zestawy do EKG trafiły do placówek w Kołczewie i Wolinie.



Dodatkowo do Kołczewa trafił także, nowy defibrylator. Sprzęt został kupiony, by zadbać o zdrowie mieszkańców po pandemii Covid-19.