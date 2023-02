Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie nowy przystanek tramwajowo-autobusowy o nazwie "Celna".

Już od poniedziałku zabierać będzie pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej z okolic budynku Urzędu Celnego - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



- Wszystkie osoby, które podróżują liniami: 2, 7, 8, 52, 76 i nocnymi: 522, 531 i 532 muszą sobie rzucić okiem, bo to na pewno będzie dla nich nowość. Na pewno będzie to dla nich także ciekawostka i ułatwienie podróżowania, bo to oni będę mieli do dyspozycji nowe przystanki wzdłuż Energetyków - dodaje Pieczyńska.



Również od jutra zmieniona zostanie trasa autobusu linii nr 62. W związku z przebudową placu Zwycięstwa linia ta czasowo kursować będzie tylko do placu Kościuszki.