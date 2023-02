"Biała Niedziela" w Goleniowie. Darmowe porady lekarzy

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

28 lekarzy różnych specjalizacji udziela porad medycznych w Goleniowie. To w ramach akcji "Biała Niedziela".

Porady można uzyskać w 9 placówkach na terenie miasta, badania potrwają do godz. 14:00.



- Ja mam na 20 września dopiero wizytę u kardiologa, chcę się zorientować czy to jest pilne, czy nie. - Trzeba się zbadać po prostu. - Ciężko jest dostać się dziś do lekarza po prostu - przekonują pacjenci czekający na wizytę.



- Mamy możliwość skorzystania z bezpłatnych diagnoz i porad medycznych, a także z edukacji prowadzonej przez stowarzyszenie "Kobiet z problemami onkologicznymi" - informuje Ludwika Wyrąbkiewicz.



To już 18. edycja akcji zorganizowanej przez Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.