Nowelizacja ustawy o SN znów w Sejmie. Dyskusja w Kawiarence

Senat uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która pozwoli na wypłatę pieniędzy z KPO. Teraz ustawa z senackimi poprawkami czeka na głosowanie w Sejmie. M.in. o tym dyskutowali goście niedzielnej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

- Trzeba się poważnie zastanowić, na ile środki z KPO są warte z wyrzeczeń, które za tym idą - mówi Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski z Solidarnej Polski. - Komisji Europejskiej nie chodzi o to, żeby wprowadzić określone rozwiązania prawne, tylko chodzi o to, żeby zmienić w Polsce władzę. I na tym polega gra Komisji Europejskiej, dlatego są stawiane kolejne warunki.Kamienie milowe zostały uzgodnione z Brukselą - to ustępstwa, które wymusiła Komisja Europejska na polskim rządzie, aby trafiły tu pieniądze z KPO. Tymczasem poseł Artur Łącki z Koalicji Obywatelskiej mówił na naszej antenie, że była to inicjatywa rządu.- Nie Unia Europejska narzuciła nam kamienie milowe, ale my sami, polski rząd z podpisem pana premiera Mateusza Morawieckiego i pewnie wszystkich świętych - stwierdził Łącki.Jednym z narzuconych przez Unię obszarów wymagających poprawy jest energia odnawialna, która jest bardzo ważna dla Polski, a która nie zostanie przegłosowana - mówi Jarosław Rzepa, poseł Koalicji Polska i prezes zachodniopomorskiego PSL-u. - Obawiam się, że w tej kadencji Sejmu ani jedno euro z KPO do Polski niestety nie trafi.- To jest droga, którą konsekwentnie rząd PiS idzie - mówi poseł PiS Michał Jach. - Zrobimy wszystko, żeby te pieniądze uzyskać. Bez nich na pewno Polska nie upadnie, na pewno nie stanie się jakiś dramat, ale te pieniądze są niezwykle potrzebne Polsce.Krajowy Plan Odbudowy to pogram, który zakłada inwestycje i reformy wzmacniające gospodarkę. Łącznie Polska ma otrzymać z Unii ponad 150 miliardów złotych - część w formie pożyczek.