Ważna deklaracja papieża Franciszka

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Papież powiedział, że gotów jest spotkać się z prezydentami Ukrainy i Rosji. Deklaracja ta padła na pokładzie samolotu, którym Franciszek wrócił w niedzielę do Rzymu z pielgrzymki do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego.

Podczas tradycyjnej konferencji prasowej, która odbywa się zawsze, gdy papież wraca z zagranicznych podróży, padło pytanie czy byłby gotów paść na kolana przed prezydentem Putinem prosząc go pokój, jak uczynił to wobec przywódców Sudanu Południowego cztery lata temu w Watykanie. Papież powiedział, że gotów jest spotkać się prezydentami Rosji i Ukrainy.



Wyjaśnił, że nie pojechał do Kijowa, bo nie było równocześnie możliwości udania się do Moskwy, by porozmawiać z Władimirem Putinem, zakładając, że otworzyłaby się jakaś przestrzeń dla negocjacji. Franciszek dodał, że szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow przyjął pozytywnie tę inicjatywę, ale uznał, że jest na nią za wcześnie.