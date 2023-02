Marcin "Yeti" Tomaszewski i jego dziewiczy szlak na Grenlandii

Nikt dotąd w historii tego nie zrobił, ale alpinista ze Szczecina planuje to zmienić - Marcin "Yeti" Tomaszewski chce jako pierwszy na świecie wytyczyć zimą nowy szlak na skalnym urwisku dziewiczej ściany na Grenlandii.

W weekend wspinacz tzw. bigwallowy, czyli wielkościanowy - Marcin Tomaszewski wraz z kolegą Pawłem Hałdasiem wyruszyli do Danii. Stamtąd helikopterem do miasta Uummannaq, na zachodnim wybrzeżu Grenlandii.Przed nimi bardzo trudna technicznie wspinaczka po pionowej - mierzącej ponad 1000 metrów ścianie - przy minus 35 stopniach w skali Celsjusza i przy niezwykle krótkich obecnie, bo 6-godzinnych dniach. I tak przez blisko trzy tygodnie.Biwakowanie odbywa się w hamakach zawieszonych nad przepaścią.- Pod nami przepaść, namiot jest podwieszony na hakach wbitych w ścianę, zawsze musi być kilka punktów dla bezpieczeństwa. Wszystkie czynności, od jedzenia po czynności fizjologiczne, które są bardzo karkołomne w takich okolicznościach poprzez wspinaczkę, topienie śniegu muszą być dobrze przemyślane - podkreśla.To pociągające, bo nikt jeszcze tego nie robił zimą na Grenlandii - mówi "Yeti".- Bardzo ważne dla mnie jest zobaczenie czegoś, czego nie mogę znaleźć jeszcze w internecie, bo nie byłem w stanie wygoogle'ować informacji "wspinanie zimą na Grenlandii". To dla mnie ma największą wartość, to, czego nie ma jeszcze w sieci, to, co sam mogę odkryć i podzielić się z ludźmi - zaznacza "Yeti".Marcin Tomaszewski wyrusza na Grenlandię po raz kolejny. Zimą po raz pierwszy. M.in. w 2017 roku "Yeti" zdobył skalne ściany na wyspie Agpad desantując się z pokładu jachtu Berg. Teraz fiordy są skute lodem.