Miliony na pomoc społeczną dla zachodniopomorskich gmin [ZDJĘCIA]

Środki z budżetu państwa, które zasiliły budżety 113 samorządów naszego regionu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 27,5 miliona złotych trafiło dziś do zachodniopomorskich gmin na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

To środki z budżetu państwa, które zasiliły budżety 113 samorządów naszego regionu.



- Jeżeli spojrzymy, na wspieranie czego te środki zostaną przekazane, to głownie: rodzina, osoby niepełnosprawne i osoby bezdomne. To mogą być wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejsc, gdzie funkcjonują Ośrodki Pomocy Społecznej, mogą być to środki przekazane na wynagrodzenia. Nie ma w Zachodniopomorskiem gminy, która takiego dofinansowania by nie dostała - zaznacza wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



Zdaniem samorządowców największa część przekazanej dziś dotacji przeznaczona zostanie na zatrudnienie pracowników, choć obecnie nie jest o nich łatwo.



- Trudniej jest z pracownikami socjalnymi; znaleźć takie osoby, które mają empatię, społeczne flow, że rozumieją tych ludzi i potrafią w każdej chwili przyjść im z pomocą i jeszcze na dodatek dokładnie zdiagnozować ich środowisko, zrozumieć ich potrzeby, wczuwać się w ich problemy, naprawdę to ciężka praca i szacunek im wszystkim, bo coraz trudniej o takich pracowników, o takich empatycznych ludzi, jakimi muszą być pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej - przyznaje burmistrz Dębna, Grzegorz Kulbicki.



Największą dotację otrzymało Miasto Szczecin. To kwota ponad 5,5 miliona złotych.