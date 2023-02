Świeżo upieczone mamy mogą włączyć do jego przyozdabiania. Fot. Szpital Zdroje Świeżo upieczone mamy mogą włączyć do jego przyozdabiania. Fot. Szpital Zdroje Nikoś z rodzicami Aleksandrą i Danielem. Fot. Szpital Zdroje Świeżo upieczone mamy mogą włączyć do jego przyozdabiania. Fot. Szpital Zdroje

Drzewo narodzin zostało namalowane na oddziale położniczym szpitala w szczecińskich Zdrojach. To inicjatywa położnych bloku porodowego.

Gałęzie drzewa zdobią listki z imionami i datami narodzin dzieci, które przyszły na świat. Od początku roku przyozdobiło je ponad 200 imion. Świeżo upieczone mamy mogą włączyć do jego przyozdabiania.



- Mama po narodzinach dziecka otrzymuje specjalny listek z imieniem i datą narodzin swojej pociechy i może wspólnie z mężem, czy inną osobą, która jej towarzyszy podczas porodu umieścić listek na gałęzi. Z tego, co obserwujemy, to rodzice również bardzo chętnie na jego tle się fotografują - tłumaczy Magdalena Knop, rzecznik szpitala w Zdrojach.



Drzewo narodzin namalowała stargardzka artystka Patrycja Mróz, a wykonanie dzieła zostało sfinansowane dzięki Fundacja Twoja Położna.