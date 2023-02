Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin / Natalia Wrzesińska

Tramwaje linii 2, 7 i 8 mogą mieć teraz kilkunastominutowe opóźnienia.

To po awarii jednej "siódemki". Składy zatrzymały się na torowisku z ul. Jaśminowej w kierunku Bramy Portowej. Są już na swoich trasach, ale potrzebują czasu by wrócić do stałego rozkładu.