Radio Szczecin: SPOTkajmy się na SPOTify!

Radio Szczecin może dotrzeć do 440 milionów słuchaczy. Teoretycznie to możliwe, bo oficjalnie pojawiliśmy się właśnie w najpopularniejszym serwisie muzycznym Spotify, który ma tylu użytkowników.

By nas znaleźć, wystarczy w wyszukiwarce Spotify wpisać „Radio Szczecin” lub nazwę ulubionej audycji. Można również użyć kodu QR na stronie radia oraz poprzez radiowy profil na Facebooku. I już można się cieszyć playlistą naszej popularnej "Domówki" lub posłuchać audycji, a tam m.in. „Kapitan Gowin”, „ Giermasz ”, „ Machina czasu ”, „ Fonosfera ”. A wszystko to… bez zbędnego gadania.Aktualnie niekwestionowanym królem Spotify jest The Weekend z utworem Blinding Lights, który osiągnął pułap ponad 3 miliardów odtworzeń. Czy Radiu Szczecin uda się pobić ten rekord? To już zależy tylko od Was drodzy słuchacze!"SPOTkajmy się na SPOTify", zapraszamy!