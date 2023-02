Pił piwo na dworcu w Szczecinie i trafił prosto do aresztu. Pecha miał 31-latek, którego skontrolowali policjanci.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Mężczyzna pił piwo ze swoim kolegą. Podczas interwencji okazało się, że jeden z nich był poszukiwany.



Dodatkowo policjantom podał dane swojego brata. Funkcjonariusze szybko ustalili jego prawdziwą tożsamość.

Jak się okazało, mieszkaniec powiatu wołomińskiego miał odbyć karę wiezienia za kradzież.



Za wprowadzenie w błąd co do danych osobowych mężczyzna został ukarany mandatem.



Dziś trafi do zakładu karnego.