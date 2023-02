Wolin zadba o bezpieczeństwo pieszych [ZDJĘCIA]

Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z policją. źródło: https://www.facebook.com/GrzybowskaEwa Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z policją. źródło: https://www.facebook.com/GrzybowskaEwa Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z policją. źródło: https://www.facebook.com/GrzybowskaEwa Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z policją. źródło: https://www.facebook.com/GrzybowskaEwa Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z policją. źródło: https://www.facebook.com/GrzybowskaEwa

Ogranicza prędkość dla samochodów na ulicach, a wszystko przez to, że mimo ograniczenia do 40 km/h nadal dochodziło do niebezpiecznych sytuacji.

Teraz kierowcy będą mogli jechać maksymalnie 20 km/h. Dotyczy to ulicy Słowiańskiej, powstał tam również próg zwalniający i lustra poprawiające widoczność.



Z kolei na ulicy Słowackiego przy ogródkach działkowych wprowadzono zakaz zatrzymywania się, a na ulicy Spokojne j przy szkole podstawowej wyznaczono nowe przejście dla pieszych zwiększając bezpieczeństwo uczniów.



