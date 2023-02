Polska 2050 ma plan na ratowanie psychiatrii

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego do poprawy - tak twierdzi Polska 2050. Według ugrupowania projekt ustawy, który trafił do konsultacji jest wybrakowany.



Brakuje w nim konkretów, takich jak choćby określenie wielkości finansowania dla psychiatrii - mówi dr Cezary Pakulski z Polski 2050.



- W programie nie ma mowy o ośrodkach drugiego i trzeciego stopnia referencyjności, jeżeli chodzi o psychiatrię dorosłych, czyli to jest wycofanie w stosunku do programu poprzedniego. Nie ma również mowy o ośrodkach leczenia specjalnego - zaburzeń odżywiania czy zaburzeń lękowych - tłumaczy Pakulski.



Obecny projekt ma obowiązywać do 2030 roku. Według założeń Ministerstwa Zdrowia program ma postawić na rozwój psychiatrii środowiskowej, która jest podstawową formą pomocy psychiatrycznej.