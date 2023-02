Mundurowi oddawali krew. "Po to tu jesteśmy" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pracownicy służb mundurowych ze Szczecina mogli oddać krew w krwiobusie przed aresztem śledczym przy ulicy Kaszubskiej. To w ramach akcji "Służymy pomocą, mamy to we krwi".

Z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej. Zachęcano funkcjonariuszy innych formacji mundurowych do wzięcia udziału w akcji. Swoją krew oddawali m.in. policjanci, straż graniczna i żołnierze.



- To jest bardzo ważna forma pomocy innym. Wśród nas, funkcjonariuszy, jest to bardzo rozpowszechnione. Oddaję krew już 25 lat, tyle ile mam służby. W sumie 22 litry. - Dla ratowania życia. Krew jest najważniejsza. Po to tu jesteśmy - mówią mundurowi.



Ta akcja ma pokazać, że funkcjonariusze poza służbą niosą pomoc drugiemu człowiekowi - mówi młodszy chorąży Aleksandra Mazur-Kaczmarek z Aresztu Śledczego w Szczecinie.



- Chcemy pokazać, że funkcjonariusze służą nie tylko podczas służby, ale także w czasie wolnym, oddając krew dla osób chorych - mówi Mazur-Kaczmarek.



W Areszcie Śledczym przy ulicy Kaszubskiej od 2013 roku funkcjonuje klub honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża do którego należą funkcjonariusze służby więziennej.