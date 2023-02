Wstępne wyniki kontroli zatrucia dwutlenkiem siarki powietrza w Szczecinie

Są wstępne wyniki kontroli zatrucia powietrza w Szczecinie. 18 stycznia stacje pomiarowe zanotowały ponad stukrotnie przekroczone normy dotyczące stężenia dwutlenku siarki.

Nie można jednoznacznie stwierdzić kto zatruł powietrze, nieprawidłowości w funkcjonowaniu były jednak w Zakładach Chemicznych Police - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Karolina Kłobus, naczelnik wydz. inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.- Nasze działania kontrolne, które do tej pory podejmowaliśmy, bo to nie były tylko kontrole interwencyjnie w Grupie Azoty, ale również w zakładach na terenie Szczecina, nie wskazują jednoznacznie, że to jeden podmiot przyczynił się do tego rodzaju epizodu - mówi Kłobus.W poniedziałek inspektorzy przekazali swój raport przedstawicielom polickiej spółki. Na razie nie ma mowy o konkretnych karach.- Firmy, które do tej pory kontrolowaliśmy, nie odnotowały jakiejś większej awarii, czy to całych instalacji czy systemów, które służą ochronie powietrza - mówi naczelnik wydz. inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.Czekamy na komentarz Zakładów Chemicznych Police.