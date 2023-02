Kołobrzeski port odrabia straty sprzed pandemii [ZDJĘCIA]

Port w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Port w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Port w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W ciągu ostatnich miesięcy port w Kołobrzegu odnotował wzrost tonażu przeładowanych towarów. Obsłużył też setki tysięcy turystów.

W ciągu ostatniego roku w porcie przeładowano 170 tysięcy ton towarów. Aż 46% to nowy wolumen, który wcześniej w Kołobrzegu nie występował.



Prezes Zarządu Portu Morskiego Artur Lijewski mówi, że nowymi ładunkami były głównie towary tupu agro.



- Pojawiła się w porcie kukurydza, której dotychczas nie było. Taki ładunek jak żelazo, krzem, jak również komponenty do paszy, śruta słonecznikowa, czy wysłodki buraczane. Są to ładunki, które nigdy w Kołobrzegu nie były - mówi Lijewski.



Wiele z tych towarów docierało do Kołobrzegu z Ukrainy, dzięki wykorzystaniu nieużywanej przez port latami infrastruktury kolejowej.



Istotną gałęzią rozwoju portu jest również turystyka. W ciągu roku na statkach żeglugi redowej przyjęto 290 tysięcy pasażerów i blisko 1000 jachtów, które na swoich pokładach miały załogi liczące 2600 osób. Najliczniej obecne w kołobrzeskim porcie jachtowym były jednostki pływające pod polską banderą. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajęli goście z Niemiec.