Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Do szpitala w Goleniowie trafiły łóżka, z których będą mogli korzystać rodzice, by towarzyszyć dzieciom.

To w sumie 8 rozkładany łóżek. Przekazała je Fundacja Ronalda McDonalda. To dobra informacja przede wszystkim dla rodziców, których dzieci przebywają w szpitalu. Są wygodne i nie zajmują dużo miejsca. W ciągu dnia można je złożyć i służą jako fotel.



Lekarze zwracają uwagę na to, że obecność rodzica często pomaga w leczeniu dziecka.