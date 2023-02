Miasto poszukuje nowego kierownika schroniska

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Miasto szuka kierownika nowego schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. Będzie on musiał, między innymi organizować pracę przytuliska, nadzorować remonty i planować budżet.

Chętni mogą zgłaszać się do 24 lutego. Muszą przedstawić koncepcję funkcjonowania i rozwoju schroniska, a także mieć obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.



Oferty należy składać lub przesyłać do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.



Zwycięzca będzie kierował nowym, oddanym do użytku - zaledwie kilka tygodni temu -Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Południowej w Szczecinie.