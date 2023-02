Nowe zajęcia na PUM-ie. Cel: lepiej przygotować pacjentów do walki z chorobą

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie będą się szkolić z prehabilitacji. To stosunkowo nowa dziedzina w polskich szpitalach, ale jak przekonują specjaliści przynosi bardzo dobre rezultaty.

Ma za zadanie przygotowywać pacjentów chorych na nowotwory do ciężkiej walki o zdrowie, ale też tych przed zabiegami chirurgicznymi.



Zajęcia będą prowadzić wykładowcy PUM-u. To na razie dwudniowe szkolenie. Skorzystają z niego studenci kierunków lekarskiego, fizjoterapii i psychologii zdrowia. Chodzi o to, by pacjenta przed dużymi zabiegami, czy też chemio czy radioterapią doprowadzić do jak najlepszego stanu zdrowia. Zmniejsza to ryzyko powikłań, wzmacnia też pacjenta psychicznie. Polega na zmianach nawyków, diety, porzuceniu nałogów i mobilizacji do walki.



Z początkiem miesiąca w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie uruchomiono pierwszą poradnię prehabilitacji w regionie.



- Prehabilitacja choć jest całkiem nowa, jest skuteczna i potrzebna - zapewnia Katarzyna Hetman, onkolog z ZCO. - Konieczne jest udzielenie pomocy pacjentom po to, żeby ich stan w momencie rozpoczęcia leczenia był jak najlepszy.



Zajęcia ze studentami zaplanowane są na 17 i 18 marca. Trwają zapisy, zgłaszać się można się na stronie PUM-u.