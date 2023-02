RSnW: Ukraina w UE? Tak, ale...

Ukraina dąży do wstąpienia do Unii Europejskiej. Chce stać się członkiem już za trzy lata.

Tymczasem we wspólnocie są kraje, które chcą ten proces spowolnić.- Cała Unia jest podzielona, mam na myśli kraje członkowskie. Są kraje, przede wszystkim te, które leżą daleko od Ukrainy, które uznają, ze członkostwo Ukrainy nie jest bardzo istotne w Unii Europejskiej, a im bliżej Ukrainy tym większe jest zrozumienie, że nie będzie bezpiecznej Europy, jeśli Ukraina nie będzie członkiem Unii Europejskiej - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Tadeusz Iwański z Ośrodka Studiów Wschodnich.Proces wstąpienia do Unii nie jest prosty.- Ukraińcy muszą wykonać swoją pracę domową; w tej chwili Ukraina uzyskała status kandydacki, ale to dopiero pierwszy krok. Kolejnym krokiem będzie decyzja polityczna Rady Europejskiej o otwarciu procesu negocjacyjnego - dodał Iwański.Prezydent Wołodymyr Zełenski ma w czwartek przyjechać do Brukseli. To będzie druga podróż zagraniczna prezydenta Ukrainy od rozpoczęcia wojny przez Rosję.