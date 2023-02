Apartamenty dla żeglarzy w zabytkowej stoczni [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Niewielkie budynki w loftowym stylu - a w nich m.in. hotele - staną przy zabytkowych stoczniowych halach. Tak w przyszłości ma wyglądać świnoujski port jachtowy. Koncepcja jest coraz bliżej realizacji.

Największa w Świnoujściu przystań (na terenie zabytkowej stoczni Basenu Północnego) od lat służy żeglarzom, ale wypoczynek w portowym klimacie z widokiem na wodę możliwy jest tylko w letnie dni, bo na terenie portu i w okolicach noclegowych miejsc brak. To w przyszłości ma się zmienić.



- Na tym terenie są budynki zabytkowe docelowo przeznaczone docelowo na funkcje hotelowo-usługowe, by móc obsługiwać marinę, wprowadzić tam trochę tkanki miejskiej, żeby można było tam przenocować. Stworzyć dla żeglarzy możliwość wykupienia apartamentu - mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.



Nie na samej marinie, a tuż przy niej powstaje pierwszy hotel niskiej zabudowy. Sprawdziliśmy, czy przyjęty jest z aprobatą.



- Pewnie, że się podoba. Do tej pory za tymi halami było tylko dzikie wysypisko odpadów budowlanych. - Wydaje mi się, że dobrze. - Moim zdaniem źle. To miejsce będzie niedługo całe w hotelach - mówili.



Przystań mieści około 300 jachtów.