Ranking Perspektywy 2023. 55 szkół z regionu z wyróżnieniami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

55 liceów i techników z naszego województwa otrzymało wyróżnienia w Rankingu Perspektywy 2023. Wręczył je wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki i zachodniopomorska kurator oświaty Katarzyna Koszewska.

Oceniano wyniki matur oraz udział uczniów w olimpiadach. Dariusz Siemasz z Zespołu Szkół w Resku podkreślił że w małych miejscowościach nie jest łatwo startować w takim konkursie.



- Jest ciężko, ponieważ nabór i rekrutację prowadzimy wyłącznie na potencjale naszych uczniów, absolwentów szkół podstawowych. Nie są to dzieciaki wyselekcjonowane, ale nasi wychowankowie. Dlatego też zdobycie takiego tytułu - Tarczy Brązowej - jest dla nas bardzo znaczące i świadczy o prestiżu szkoły - podkreślił.



Wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki mówił, że w kwestiach oświaty powinniśmy działać ponad podziałami politycznymi.



- Nauczyciele i szkoła dzisiaj mają rolę szczególną dlatego, że niestety tak jest, takie są procesy społeczne. Rodzice coraz mniej uczestniczą w wychowaniu swoich dzieci. Wszyscy to zauważamy, wszyscy dostrzegamy problemy, które temu towarzyszą. Oczywiście, to jest również wyzwanie społeczne i polityczne, jak ten negatywny trend odwrócić - dodał wojewoda.



Wśród liceów pierwsze miejsce zajęło szczecińskie LO numer XIII. Wśród techników - Technikum Organizacji i Zarządzania ZS VIII.