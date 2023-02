Nie ma pieniędzy na remont "Labiryntu" w centrum Szczecina

"Labirynt" nadal będzie niszczał. Najpierw nie było chętnych do remontu, teraz nie ma na to pieniędzy.

O modernistyczną rzeźbę, która od ponad 25 lat znajduje się w centrum Szczecina pytała w interpelacji radna PiS Agnieszka Kurzawa.Labirynt od wielu lat nie ma szczęścia. W 2017 roku władze miasta planowały jego wyburzenie. Dzieło autorstwa Ryszarda Wilka, które znajduje się nieopodal Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, zastąpić miał skwer. W budżecie zabezpieczono na ten cel 220 tysięcy złotych. Sprzeciwiał się temu autor.- Od tylu lat była próba przywrócenia jej do stanu pierwotnego, ponieważ w międzyczasie uległa powolnej dewastacji. To materiał o wysokiej klasie artystycznej i wystarczy tylko dbać o niego i nie psuć - mówił Wilk.Miasto wycofało się z tej decyzji i wybrano remont rzeźby. Jednak w kilku przetargach nie udało się znaleźć firmy, która podejmie się prac. Jak informuje zastępca prezydenta Michał Przepiera, w odpowiedzi na interpelację: w ubiegłym roku odbyły się 3 przetargi, które nie przyniosły rezultatu. A w tym roku miasto nie ma na remont pieniędzy.Labirynt był kiedyś fontanną, od lat jednak nie tryska wodą. To z powodu problemów z instalacją.„Labirynt” to modernistyczna fontanna-rzeźba w kształcie ściętego ukośnie prostopadłościanu. Zbudowana jest z kształtek, które układają się w kontury kobiety, drzewa i mężczyzny. Rzeźba „Labirynt” została wzniesiona w 1997 roku.